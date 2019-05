Alberto Biancheri Sindaco, incontro pubblico sul tema “Sport a Sanremo” alla Federazione Operaia

A Sanremo, i rappresentanti delle cinque liste a sostegno di Alberto Biancheri Sindaco hanno organizzato un incontro pubblico sul tema “Sport a Sanremo”.

Molti i temi in discussione tra i quali: strutture polisportive nel Mercato dei Fiori in Valle Armea; Palazzetto dello Sport a Pian di Poma; Consulta sanremese delle associazioni sportive; altre strutture sportive di Sanremo; sport all’aria aperta a Sanremo; sport motoristici a Sanremo. Altri argomenti sempre legati allo stesso tema verranno affrontati anche su sollecitazione degli intervenuti.

Tra di loro hanno assicurato la loro partecipazione numerosi rappresentanti di società sportive che gravitano nell’ambito territoriale matuziano. L’incontro è in programma mercoledì 8 maggio alle 20,45 presso la Sala della Federazione Operaia in via Corradi n. 47.

Partecipano il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, l’assessore allo Sport Eugenio Nocita, i consiglieri comunali Mario Robaldo e Giuseppe Faraldi, i candidati Sandro Cum, Ettore Guazzoni e in rappresentanza di Sanremo Attiva Cesare Fagnani che ‘sostituisce’ la candidata Lucia Artusi colpita da lutto famigliare. Modera l’incontro il candidato Renzo Balbo.