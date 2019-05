Al via il corso di formazione per istruttori Bls alla Croce Verde Intemelia

Ventimiglia. Nel weekend del 29 e 30 giugno si terrà il primo corso per istruttori BLS (AED Pediatrico-Adulto) American Heart Association per sanitari (medici, infermieri, ostetriche, dietiste, fisioterapisti, volontari di pubblica assistenza) con il centro di formazione “Outsphera For Life”, presso la Croce Verde Intemelia in piazza XX Settembre 8, vicino all’ex tribunale.

Per maggiori informazioni, per il programma con i relativi costi di iscrizione, è possibile inviare una e-mail a: formazione.blsd@croceverdeintemeliaosegreteria@outsphera.it, visitare il sito: www.outsphera.it.

Click sul link: http://www.salvaunbambino.it/corsi-ed-eventi/102864-corso-istruttori-bls-hcp-hs-american-heart-association#.XMwgfo4zZdg.

Telefonare ai numeri 349 28 79 601 (Giovanni) – 347 45 00 542 (Andrea), 0464 871860 (Outsphera For Life).