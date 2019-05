Bordighera. Sarà il PalaBiancheri di via Diaz a Bordighera ad ospitare domenica 5 maggio le finali dell’edizione 2018/19 della Coppa Liguria per formazioni seniores, manifestazione articolata su due fasi con la prima con la disputa delle partite di qualificazione che ha visto l’SDG Spezia primeggiare e la seconda con semi-finali e finali che si giocheranno, come detto, domenica nella struttura messa a disposizione dall’Assessorato allo Sport del Comune di Bordighera.

La manifestazione, che è stata proposta dall’Athletic Bordighera Club Handball 1971 ed approvata dalla Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) nella persona del suo delegato regionale Giovanni Sorrenti, ha una formula atipica fatta su misura per il territorio ligure e la particolarità sportiva che la pallamano rappresenta per la Liguria, ma che è anche nata per unire

sotto il profilo sportivo questa Regione con l’obiettivo di riavvicinare il ponente ed il levante, oggi resi ancora più lontani dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Il presidente del sodalizio bordigotto, Donatella Albano ha fortemente voluto che fosse Bordighera la città ideale per poter ospitare le finali di questa manifestazione anche per riportare l’attenzione su questa disciplina sportiva che grazie proprio all’ABC Bordighera è divenuta una tradizione della “Città delle palme”.

La giornata prevede anche, parallelamente agli eventi sportivi veri e propri, un importante incontro e momento di riflessione tra i rappresentanti delle federazioni di pallamano monegasca, francese e italiana per verificare lo stato di attuazione ed i prossimi obiettivi del progetto transfrontaliero denominato “Levant 06”, progetto tuttora in corso e che è stato approvato

dalle citate tre federazioni nonchè dalla Comunità Economica Europea e che coinvolge i club di pallamano presenti nel territorio tra Monaco Principato ed Imperia, precisamente le società di: AS Monaco P.to, Beausoleil H., HB Beaulieu, les 3 Corniches (Villafranca, Saint Jean Cap-Ferrat) , La Turbie H. , AS Menton, Breil sur la Roia, Pallamano Ventimiglia, ABC Bordighera, S Camillo Imperia e Riviera Handball.

Questo il programma della giornata finale della Coppa Liguria:

1^ semifinale: ore 10,30 ABC Bordighera – Pallamano Ventimiglia

2^ semifinale: ore 12,00 SDG Spezia – Riviera H. IM

Finale 3°-4° posto ore 14,00

Finale 1°-2° posto ore 15,30

Premiazioni ore 17,00