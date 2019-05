Al Floriseum di Sanremo la conferenza di Giuseppe Mazza sulla Monaco nature encyclopedia

Sanremo. “Convinto che l’amore e il rispetto per la natura passino attraverso la conoscenza, ho creato nel 2003 un’enciclopedia sulla natura in rete”.

Con queste parole è accolto il visitatore del sito dell’Enciclopedia on-line “Monaco nature encyclopedia” voluta e curata dallo studioso e fotografo di fama internazionale Giuseppe Mazza.

Si tratta di un’opera monumentale costituita da oltre 19.000 pagine redatte da autori italiani e stranieri, esperti in campo botanico e zoologico con traduzione dei testi in inglese, francese e spagnolo, oltreché in italiano. L’importanza dell’enciclopedia risiede anche e soprattutto nello straordinario corredo di immagini di eccelsa qualità, frutto di un poderoso lavoro di un’intera vita professionale del fotografo Giuseppe Mazza.

Le foto illustrano con dovizia di particolari le peculiarità morfologiche di piante ed animali, rendendo quanto mai piacevole e stimolante la lettura dei testi.

Sabato 4 maggio alle 17 si terrà presso la sede del Floriseum di Sanremo (Villino Winter di Villa Ormond) la Conferenza del dottor Giuseppe Mazza su “Monaco Nature Encyclopedia”, in occasione della quale saranno illustrati i criteri e le modalità con cui l’opera scientifico-divulgativa è stata realizzata, la prestigiosa sede operativa presso il Principato di Monaco e le diverse sezioni che la costituiscono.

L’incontro sarà aperto e moderato dal professor Marco Devecchi, docente dell’Università di Torino e vice presidente del comitato scientifico del Museo del Fiore della Città di Sanremo. Al termine della presentazione è previsto un dibattito per poter approfondire con le domande e curiosità del pubblico l’impostazione ed organizzazione dell’enciclopedia. Per maggiori informazioni: www.monaconatureencyclopedia.com.