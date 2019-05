Al Casinò la storia di Tangentopoli raccontata da uno dei suoi protagonisti, Antonio di Pietro

Sanremo. In tanti si sono dati appuntamento questo pomeriggio al Casinò per scoprire la verità sugli scandali di Tangentopoli direttamente da uno dei suoi protagonisti, Antonio Di Pietro.

Nell’ambito dei Martedì Letterari, per il ciclo “La cultura della legalità”, il sostituto procuratore del pool di Mani pulite è salito sul pulpito della Sala Privata per ripercorrere quelle vicende che hanno travolto l’Italia dopo che il 17 febbraio 1992 Mario Chiesa, amministratore socialista del Pio albergo Trivulzio, venne arrestato per corruzione.

Già magistrato, ministro e saggista, Di Pietro ha raccontato all’ampia platea meccanismi e procedure d’indagine, dialogando con il procuratore aggiunto di Imperia Grazia Pradella che a lui si è sempre rivolta come «un amico che mi ha insegnato l’aspetto umano dell’essere magistrato».