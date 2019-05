Al Casinò di Sanremo una serata enogastronomica con Champagne Pommery

Sanremo. Dal 1858 è sinonimo di perlage d’autore, di quel “grapes of audacity” che ne ha decretato il successo internazionale.

Champagne Pommery è il piacere di un momento di frizzante intensità, che suggella una serata esclusiva. E’ questo il tema di “Bollicine d’autore” Pommery, la serata di enogastronomia di alta qualità, firmata da Elior, partner della ristorazione del Casinò di Sanremo.

Si tratta del primo di una serie d’eventi pregevoli, dedicati ai migliori clienti e a chi vorrà trascorrere una serata di “Alta Cucina” allietata da mille bollicine. Un ritorno a quella ristorazione d’autore, che ha sempre caratterizzato il Casinò di Sanremo, una tradizione rinnovata ed innovata dalla partnership con Elior, la prestigiosa multinazionale della ristorazione. Un menù creato ingrediente dopo ingrediente per una festa di sapori, che ben si armonizzano con le bollicine di una produzione vitivinicola tra le più blasonate d’Europa.

“L’enogastronomia è un’arte, capace di trasmettere emozioni e sensazioni che sintetizzano la professionalità e la tenacia di chi ha saputo creare sapori e gusti inimitabili”- rilevano il presidente del Casinò Massimo Calvi e il consigliere Elvira Lombardi- “Bollicine d’autore” è un evento caratterizzante per l’esclusività dei prodotti presentati, pensato per la migliore clientela e per chi vuole e sa apprezzare il gusto dell’eccellenza nel menù appositamente creato da Elior per armonizzarsi con le pregiate bollicine.”

La serata evento Pommery si svolgerà nel ristorante Biribissi a partire dalle ore 20.30. E’ stato fissato un prezzo “Welcome” particolarmente contenuto per inaugurare la rassegna degli eventi enogastronomici d’eccellenza di Elior. Si potrà cenare, bollicine incluse, ad un prezzo di € 80. Per prenotazione tel 0184 595266.