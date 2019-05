Al Casinò di Sanremo ultimo appuntamento di “Libri da gustare”

Sanremo. Venerdì 17 maggio alle 17 nella sala Privata del Casinò di Sanremo si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna dedicata all’editoria enogastronomica e di territorio promossa dall’Associazioni Culturale “Ristoranti della Tavolozza” e dal Casinò di Sanremo.

Questi i libri che riceveranno la targa Libro da Gustare 2019 alle ore 17.00 nel teatro del Casinò di Sanremo: “I dolci di casa. Le ricette facili e golose della mia famiglia” di Natalia Cattelani. Editore RAI ERI e “Io sono il mio lavoro. Storie di uomini e di vini” di Pino Petruzzelli. Editore Pentagora. L’incontro sarà condotto dai giornalisti Marzia Taruffi e Claudio Porchia.

“Io sono il mio lavoro. Storie di uomini e di vini” di Pino Petruzzelli, attore e regista teatrale, racconta una Liguria fatta di terrazzamenti, vigneti, volti, vini, fatica e tante storie. 32 storie e un testo teatrale. “I dolci di casa. Le ricette facili e golose della mia famiglia” di Natalia Cattelani, presente alla “Prova del cuoco” dal 2009, ha un blog di grande successo: www.tempodicottura.it

In questo libro racconta in modo molto semplice mille “dolci” soluzioni. Al termine degustazione di prodotti tipici del territorio a cura di Confesercenti di Imperia accompagnata dai vini spumanti Acquesi della Cantina Cuvage di Acqui Terme. “Libri da Gustare” è la rassegna annuale dedicata all’editoria enogastronomica e di territorio promosso dall’Associazione Culturale “Ristoranti della Tavolozza” e dal Casinò di Sanremo, che raggiunge l’importante traguardo della ventiduesima edizione. L’iniziativa, che è priva di qualsiasi carattere commerciale, non è strutturata come un concorso, ma ideata per incentivare la lettura e la cultura eno-gastronomica; il semplice fatto di essere stati selezionati tra i titoli che si aggiudicano la targa di “Libri da Gustare” costituisce un riconoscimento del valore e della qualità letteraria dell’opera scelta e della sua capacità di

trattare e rappresentare il tema del cibo. La commissione formata da giornalisti, chef, librai e gourmet, ha selezionato per questa edizione sei libri: “I dolci di casa. Le ricette facili e golose della mia famiglia” di Natalia Cattelani. Editore RAI ERI; “Food blogger in viaggio.

Ricette con e senza glutine con la conta dei carboidrati” di Ilaria Bertinelli. Editore: Maria Margherita Bulgarini; “Io sono il mio lavoro. Storie di uomini e di vini” di Pino Petruzzelli. Editore Pentagora; “Ah, che bel vivere… “: Guida ai piaceri della tavola e ai luoghi del grande Rossini di Ennio Cominetti. Editore Eurarte; “Bollicine, che passione” di Barbara Ronchi della Rocca. Editore Zem; “Il Baccanale; guida alle feste del vino” di Pier Ottavio Daniele. Editore EDT. Le targhe Libri da Gustare sono state consegnate con il seguente calendario:

29 marzo venerdì Ilaria Bertinelli e Ennio Cominetti

19 aprile venerdì Pier Ottavi e Barbara Ronchi della Rocca

17 maggio venerdì Pino Petruzzelli e Natalia Cattelani