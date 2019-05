Aggressioni sugli autobus, assessore Berrino: «Necessaria una legge per tutelare gli autisti»

Imperia. L’assessore regionale ai Trasporti e candidato alle elezioni europee Gianni Berrino interviene in merito alla notizia dell’ennesima aggressione subita ieri a Caramagna da uno degli autisti di Riviera Trasporti e culminata con l’arresto di un giovane cittadino nigeriano.

“Ritengo che a questo punto sia necessaria una legge ‘ad hoc’ che tuteli chi ha il dovere di far viaggiare tranquilli i nostri concittadini. Dall’inizio dell’anno sono circa una decina gli episodi come quello di ieri: l’ultimo ‘protagonista’ è risultato essere uno straniero probabilmente un po’ arrabbiato perché non gli è stato rinnovato il permesso di soggiorno. Ritengo che sia vergognoso che gli autisti della Riviera Trasporti, come del resto il personale di tutte le aziende di trasporto, siano vittime di aggressioni da parte di chi non sa neppure cosa voglia dire trasporto pubblico”.