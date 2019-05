Affluenza ai seggi: intorno al 20 per cento ovunque. Più alta di quasi 3 punti a Sanremo

Imperia. Secondo i dati della Prefettura di Imperia supera anche se non di molto in tutti i centri il 20 per cento l’affluenza ai seggi rilevata alle ore 12 in Provincia.

A Sanremo, dove si vota anche per il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale il dato è più alto: 10.543 elettori su un totale di 44.275 aventi diritto hanno votato per il rinnovo del Parlamento Europeo pari al 23,81 per cento; 10.533 (su 46.577) per il nuovo sindaco pari al 22, 66%. I numeri e le percentuali sono identiche per il Consiglio comunale.

A Ventimiglia alle 12 sono recati al voto il 19,43 per cento degli aventi diritto.

A Ospedaletti alle urne il 26,8 per cento

In tutti gli altri centri le percentuali sono simili, introno al 20 per cento.

Compresi i comuni Airole (18,97), Camporosso (22,03), Castellaro (19,62), Ceriana (20,52), Cesio (23,89), Dolcedo (19,28), Mendatica (26,58), Ranzo (18,02), Riva Ligure (22,80), San Biagio della Cima (26,27), Soldano (19,10), Vallebona ( 21,80) e Vasia ( 16,42) in cui si è presentato un solo candidato sindaco nei quali dovranno recarsi a votare il 50 % + 1 degli aventi diritto.

Il Comune in cui si è votato di più per le amministrative è Montegrosso Pian Latte in alta Valle Arroscia (45,37 %).

Nel capoluogo dove si vota solo per le Europee percentuale più bassa: 17, 66 per cento.