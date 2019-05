Affluenza ai seggi alle 23: per le comunali a Sanremo ha votato il 62,60 per cento

Imperia. Alle 23, come da tradizione, arriva puntuale il terzo e ultimo dato ufficiale di questa tornata elettorale, ovvero quello sull’affluenza. Secondo i dati della Prefettura di Imperia si è toccato in media una percentuale del 60 per cento.

A Sanremo, dove si vota anche per il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale il dato è più alto: 29.110 elettori su un totale di 44.275 aventi diritto hanno votato per il rinnovo del Parlamento Europeo pari al 65,75 per cento; 29.155 (su 46.577) per il nuovo sindaco pari al 62,60 per cento. I numeri e le percentuali sono identiche per il Consiglio comunale.

A Ventimiglia alle 23 si sono recati al voto il 64,32 per cento degli aventi diritto per il Parlamento Europeo, 57,37 per cento per il nuovo sindaco.

A Ospedaletti alle urne il 70,77 per cento per il rinnovo del Parlamento Europeo, 66,30 per cento per il nuovo sindaco.

In tutti gli altri centri le percentuali invece variano, per il rinnovo del Parlamento Europeo, dal 32,69 al 91,67 per cento, nello specifico: Airole (75,83), Apricale (41,94), Aquila D’Arroscia (57,47), Armo (65,17), Aurigo (75,67), Badalucco (84,17), Bajardo (54,26), Bordighera (50,79), Borghetto D’Arroscia (54,57), Borgomaro (56,81), Camporosso (67,96), Caravonica (56,78), Castel Vittorio (54,55), Castellaro (68,35), Ceriana (60,73), Cervo (69,25), Cesio (67,27), Chiusanico (70,50), Chiusavecchia (56,69), Cipressa (55,38), Civezza (58,50), Cosio D’Arroscia (60,34), Costarainera (57,67), Diano Arentino (48,34), Diano Castello (51,82), Diano Marina (60,13), Diano San Pietro (76,68), Dolceacqua (73,74), Dolcedo (69,46), Imperia (53,26), Isolabona (82,25), Lucinasco (49,07), Mendatica (79,75), Molini di Triora (78,12), Montalto Carpasio (48,91), Montegrosso Pian Latte (95,37), Olivetta San Michele (66,06), Perinaldo (40,03), Pietrabruna (50,42), Pieve di Teco (52,33), Pigna (76,15), Pompeiana (51,51), Pontedassio (74,66), Pornassio (51,149), Prelà (48,29), Ranzo (66,67), Rezzo (50,18), Riva Ligure (67,81), Rocchetta Nervina (55,50), San Bartolomeo al Mare (71,07), San Biagio della Cima (67,59), San Lorenzo al Mare (75,24), Santo Stefano al Mare (55,68), Seborga (51,79), Soldano (68,47), Taggia (52,75), Terzorio (71,05), Triora (57,01), Vallebona (64,29), Vallecrosia (57,39), Vasia (70,98), Vessalico (82,78), Villa Faraldi (54,21).

Nei comuni dove si vota anche per il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale i dati rilevati sono: Airole (68,62), Badalucco (78,51), Camporosso (62,77), Castellaro (65,92), Ceriana (54,53), Cervo (66,01), Cesio (64,60), Chiusanico (68,86), Diano San Pietro (73,74), Dolceacqua (68,03), Dolcedo (65,20), Isolabona (73,99), Mendatica (77,22), Molini di Triora (74,21), Montegrosso Pian Latte (93,52), Olivetta San Michele (54,81), Pigna (68,69), Pontedassio (71,83), Ranzo (64,84), Riva Ligure (64,44), San Bartolomeo al Mare (68,26), San Biagio della Cima (64,58), San Lorenzo al Mare (72,77), Soldano (51,63), Vallebona (59,71), Vasia (65,98.), Vessalico (78,46).