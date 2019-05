Bordighera. Grande partecipazione di pubblico domenica scorsa al PalaBiancheri di via Diaz per assistere alle finali della 1^ edizione Coppa Liguria per formazioni seniores stagione 2018/19, dove le formazioni dell’Abc Bordighera H. 1971, organizzatrice dell’evento, la Pallamano Ventimiglia, la Riviera H. Imperia e l’SDG Spezia si sono confrontate tra loro per la vittoria finale, manifestazione articolata nel corso della stagione in tre giornate.

Le partite della fase finale, con match dall’alto valore tecnico ed agonistico, hanno visto la Pallamano Ventimiglia superare in semi-finale l’Abc Bordighera per 33 a 18 ed in finale l’SDG Spezia per 19 a 15 con gli spezzini che avevano in semi-finale sconfitto la formazione imperiese della Riviera Handball per 23 a 10.

Per la finale del terzo-quarto posto la Riviera Handball supera nel finale e di stretta misura i padroni di casa dell’Abc Bordighera con il punteggio di 32 a 30. La premiazione, alla presenza del sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, dell’assessore allo Sport di Bordighera Stefano Gnutti, del delegato regionale della federazione regionale di pallamano, Giovanni Sorrenti, del rappresentante del Coni provinciale Sergio Balocco e dei presidenti delle società partecipanti ha assegnato oltre ai premi alle società finaliste anche i seguenti riconoscimenti: miglior realizzatore nella fase finale, all’atleta Polisciano Edoardo della Riviera Handball con 22 reti, per il Fair play all’atleta Martinoli Massimo dell’Abc Bordighera Handball 1971, al miglior portiere, l’atleta Coccoluto Gregory della Pallamano Ventimiglia e come miglior giocatore all’atleta Mazzi Michele del SDG Spezia.

Questa la classifica finale della Coppa Liguria, edizione 2018-19:

1^ classificata Pallamano Ventimiglia

2^ “ SDG Spezia

3^ “ Riviera Handball IM

4^ “ ABC Bordighera H.

I risultati della partite della fase finale:

semifinali

Pall. Ventimiglia -ABC Bordighera 33 -18

SDG Spezia – Riviera H. IM 23 – 10

finali

3°-4° posto ABC Bordighera – Riviera H. IM 30 – 32

1°-2° posto Pall. Ventimiglia – SDG Spezia 19 – 15

Grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione che ha raggiunto i suoi obiettivi, avvicinare il ponente ed il levante ligure che oggi è reso ancora più lontano dopo il crollo del ponte Morandi a Genova e riportare l’attenzione su questa disciplina sportiva che, grazie proprio all’Abc Bordighera, è da sempre una tradizione della “Città delle palme”.

Da segnalare anche, a latere della manifestazione sportiva, la riunione del progetto transfrontaliero denominato “Levant 06” approvato dall’E.H.F. (federazione europea di handball) che si è svolta sempre domenica tra i rappresentanti delle federazioni di pallamano monegasca, francese e italiana nonché dei presidenti dei club presenti nel territorio tra Monaco Principato ed Imperia e precisamente le società dell’AS Monaco, Beausoleil H., HB Beaulieu, les 3 Corniches (Villafranca, Saint Jean Cap-Ferrat), La Turbie H. , AS Menton, Breil sur la Roia, Pallamano Ventimiglia, ABC Bordighera, S Camillo Imperia e Riviera Handball.

La riunione si è conclusa con la decisione di iscrivere una o più squadre under 13, sia maschili che femminili, al 16° Festival della pallamano che si svolgerà dal 2 al 7 luglio a Misano Adriatico.