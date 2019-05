Bordighera. Sabato 25 maggio doppio appuntamento casalingo per le formazioni giovanili maschili dell’ABC Bordighera nei rispettivi campionati dipartimentali francesi, con importanti impegni di fine stagione per l’under 13 e l’under 17.

Prima formazione a scendere in campo, alle 14 alla palestra Conrieri di via Pelloux, l’under 13 maschile che affronterà il Pays Grasse HB ASPTT nella semi-finale del campionato pre-honneur dipartimentale, ultimo ostacolo per l’accesso alla finalissima che si disputerà il prossimo week-end, sede da definire. Partita alla portata dei bordigotti che dovranno comunque dare il massimo e affrontare la sfida con la massima concentrazione.

Alle 16 al PalaBiancheri di via Diaz ultimo appuntamento stagionale per la giovanissima under 17 maschile che affronterà l’HB Mougins M.S., per confermare in caso di vittoria un eccellente secondo posto in campionato e con il rammarico di aver fallito per un niente la vittoria finale, con la consapevolezza di potersi ripresentare il prossimo anno con la stessa identica ma più competitiva formazione.