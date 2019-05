AAA cercasi comparse per il remake di un film di Hitchcock girato in Costa Azzurra

Nizza. Buone notizie per gli aspiranti attori. A fine mese una troupe cinematografica girerà in città il remake di uno dei capolavori di Alfred Hitchcock. E cercano comparse. Il film è una produzione Netflix e si tratta di quello che è stato il primo lungometraggio “americano” del regista: “Rebecca – La prima moglie” con Laurence Olivier e Joan Fontaine, due delle più grandi star del tempo.

Le riprese del lungometraggio odierno, diretto da Ben Wheatley (Kill List, English Revolution …) con Armie Hammer e Lily James nei ruoli principali, che come l’originale del 1939 hanno teatro la Costa Azzurra, dureranno 8 giorni con questa location.

Secondo quanto riporta Nice Matin, la produzione cerca comparse con varie caratteristiche (uomini e donne dai 16 agli 85 anni) per le scene girate a Nizza dal 31 maggio all’8 giugno. Sono da assegnare molti “piccoli ruoli”, dai ricchi aristocratici al gruppo di ciclisti, passando per soldati, coppie o controfigure per attori.

I PROFILI CERCATI?

– Per gli uomini: 1,70-1,83 m. Taglia dell’abbigliamento da XS a L. Misura della calzatura da 40 a 45. Capelli naturali, corti o di media lunghezza, barba e baffi particolarmente ricercati.

– Per le donne: da 1,58 a 1,73 m. Dimensioni degli indumenti da 34 a 40. Dimensioni delle scarpe da 35 a 39. Capelli di colore naturale. Capelli di media lunghezza o lunghi. Nessun tatuaggio dalla cinta in su.

La partecipazione è pagata 105 euro lordi al giorno di riprese. Per tentare la fortuna, puoi inviare i tuoi dettagli e foto (ritratto e completo) via email a castingrectangle@gmail.com