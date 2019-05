A Ventimiglia la presentazione delle due liste civiche che appoggiano il candidato sindaco Scullino

Ventimiglia. Domani dalle ore 11,30 alle 12,30, presso la biblioteca aprosiana a S. Agostino, si terrà la presentazione delle due liste civiche che appoggiano il candidato Sindaco Gaetano Scullino.

Una presentazione delle liste civiche insolita perché i candidati consiglieri comunali si presenteranno mentre illustreranno alcuni punti del programma della coalizione. Fatti e non solo parole. Dice l’ex sindaco Scullino: “Chi meglio dei candidati consiglieri può presentare, seppure in pillole e con poche slide, alcuni punti programmatici che ci siamo impegnati a realizzare?”.

L’invito è aperto alla cittadinanza, chiunque volesse apprendere in anteprima alcuni punti programmatici e conoscere i candidati delle liste civiche “Scullino sindaco” e “Ventimiglia nel cuore di Martinetto” sarà ben accolto.

L’ex Sindaco Scullino continua: “Naturalmente saranno illustrati solo alcuni punti di un programma che è di tutta la coalizione, quindi il merito di aver realizzato un programma serio e realizzabile come il nostro è di tutte le cinque liste che mi appoggiano”. Conclude il candidato sindaco Scullino: “Sono contento che la presentazione si faccia presso la nuova e centrale biblioteca aprosiana realizzata dalla mia amministrazione, una delle tante opere che sono fiero di aver dato alla nostra città”.

Quali punti verranno esaminati non è dato saperlo in anteprima, bisogna partecipare, Scullino però promette piacevoli sorprese, ad esempio verrà spiegato come funzionerà la “sua” piattaforma Rousseau che consentirà ai cittadini di partecipare direttamente alla vita e alle decisioni cittadine.