A Ventimiglia ci sarà una spiaggia cani, ma non sarà attrezzata. Ecco perché

Ventimiglia. Come nel 2018, anche quest’anno la città di confine avrà la sua area cani. Ma la spiaggia non sarà attrezzata con tavoli, panche, steccati e pergola frangisole. Il motivo? La presenza di migranti che, a partire dall’estate del 2017 ha creato problematiche sul litorale. Lo si legge nell’ordinanza del Comune che individua il tratto di spiaggia a levante della foce del fiume Roja e antistante il Ristorante Sirena da destinare a chi vuole recarsi al mare in compagnia del proprio cane.

Nel documento è infatti scritto: «evidenziato che già per l’estate 2018, in relazione alle problematiche emerse nel 2017, anche connesse alla presenza sul litorale di migranti, che persistono anche quest’anno, si è ritenuto di non poter attrezzare l’area dove è consentito l’accesso ai bagnanti accompagnati da cani, con tavoli, panche, pergola frangisole, bacheca, steccati ecc.».

L’utilizzo della spiaggia da parte di bagnanti accompagnati da cani è consentito dal 15 maggio fino al 30 settembre 2019, termine della stagione balneare, dalle 7 alle 20. Per evitare il sovraffollamento, potranno accedere al litorale un massimo di 20 cani alla volta.

Il regolamento:

– I cani possono accedere all’arenile solo se regolarmente iscritti all’anagrafe canina (con evidente sistema di identificazione in conformità alla normativa vigente), e/o che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall’estero, di essere in regola con le vaccinazioni contro le più comuni malattie infettive ed infestive.

– L’accesso è proibito ai cani con sindrome aggressiva ed ai cani femmina durante il periodo estrale;

– Per i cani appartenenti a razze o a incroci di razze a rischio di aggressività, è d’obbligo applicare la museruola e il guinzaglio in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle autorità competenti;

– Ogni animale, prima di accedere alla spiaggia, dovrà essere munito di collare antipulci o altri apprestamenti;

– E’ fatto obbligo ai proprietari ed accompagnatori dei cani, di controllare ed accudire i propri animali, ponendo particolare attenzione a condurli e custodirli al guinzaglio, lungo al massimo mt. 1,50, per consentire una pacifica convivenza con i presenti, ed avere cura che il cane non rechi disturbo ai vicini;

– Eventuali deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti;

– I proprietari sono personalmente responsabili del comportamento del proprio cane e del controllo e conduzione dello stesso e rispondono civilmente e penalmente degli eventuali danni o lesioni causati a persone, animali o cose provocati dal cane stesso. I cani non devono essere mai lasciati incustoditi. Chi a qualsiasi titolo accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

– L’area destinata alla balneazione degli animali è compresa nello specchio d’acqua antistante la zona di arenile a loro destinata. – Anche l’accesso all’acqua deve avvenire cercando di evitare il sovraffollamento;

– Se il cane indossa il collare anti pulci, questo deve essere tolto al momento dell’ingresso in acqua ed essere rimesso nel momento dell’uscita dall’acqua;

– Durante la permanenza in acqua dei cani deve essere assicurata la presenza del proprietario per la relativa sorveglianza, all’uscita dall’acqua il cane deve essere riassicurato al guinzaglio;

– I proprietari degli animali domestici, rimangono comunque soggetti al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.