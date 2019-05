A Vallecrosia un convegno sulla fiscalità delle associazioni sportive dilettantistiche

Vallecrosia. Il comitato provinciale Asi Imperia con il patrocinio del Comune sabato 1 giugno organizzerà dalle 15.30 alle 19.30 presso la sala Polivalente, in via C. Colombo, sul solettone sud, il convegno su “La fiscalità delle associazioni sportive dilettantistiche e di promozione sociale e culturale e il nuovo Dgr Privacy”.

I relatori saranno Maurizio Annitto e Monica Campione. La partecipazione al convegno è gratuita. «E’ gradita la conferma di partecipazione – fanno sapere gli organizzatori – Basta chiamare Monia al 3382970291 o Bruno al 3472755189 oppure mandare un’email a asi.imperia@gmail.com».