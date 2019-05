A Vallecrosia torna “Estate ragazzi”: una tradizione lunga vent’anni

Vallecrosia. Ormai una tradizione da più di vent’anni e, ancora una volta, la comunità parrocchiale di Maria Ausiliatrice e gli animatori dell’oratorio don Bosco sono pronti a proporre una nuova edizione di “Estate ragazzi” seguendo il sussidio “Wunder, misteri nordici”.

Dal 17 giugno al 26 luglio “Estate ragazzi” dalle 8 sarà disponibile un servizio di accoglienza, dalle 9 inizieranno le attività (mare, giochi, formazione, compiti, tornei), fino alle 17. Dalle 17 alle 19 sarà aperto l’oratorio con possibilità di restare in cortile con un assistenza diffusa. Il costo settimanale è di 60€ comprensivo di: quota settimanale, gite (ogni mercoledì) e pasti preparati nella cucina dell’opera. All’inizio del periodo sarà richiesta una quota di iscrizioni di 20€.

I ragazzi saranno suddivisi in tre fasce di età:

1. 5 – 7 anni (ultimo anno di scuola materna/seconda elementare)

2. 8 – 10 anni (Terza e quarta elementare)

3. 11 – 13 anni (Quinta elementare/seconda media)

Ogni fascia di età avrà un salesiano di riferimento ed un animatore di riferimento che progetterà i programmi settimanali.

Durante i pomeriggi saranno proposti più laboratori espressivi, manuali o sportivi in cui ogni bambino e ragazzo potrà dare libero sfogo alla propria creatività. Dal 29 luglio al 9 agosto ci sarà un servizio pomeridiano dalle 14.00 alle 18.00 con mare, attività ludiche e compiti. Costo 10€ a settimana. Dal 4 al 11 agosto sarà la volta del campo estivo che si svolgerà a Colle di Nava per ragazzi dai 9 ai 13 anni.

Come sempre la richiesta è di far immergere i bambini e ragazzi in questa realtà senza porre limite alla loro voglia di stare e crescere insieme. La realtà dell’Estate Ragazzi è un momento di crescita dei ragazzi in ogni aspetto: nel gioco, nella formazione e senza trascurare l’aspetto del vivere insieme come comunità che cresce.

Per informazioni e iscrizioni: Presso la segreteria dell’oratorio (sala giochi/bar) dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.30. Via mail oratorio.vallecrosia@donbosco.it o telefono 0184/290014.