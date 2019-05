A Vallecrosia conferenza dell’Asl1 su “Nuovi progetti per una sanità del territorio”

Vallecrosia. Lunedì 20 maggio, dalle 9 alle 13, presso la Sala Polivalente di Vallecrosia, sita in via Cristoforo Colombo, si svolgerà la conferenza dal titolo “Nuovi progetti per una sanità del territorio”, organizzato da ASL1, in collaborazione con il comune di Vallecrosia. LOCANDINA

L’ ASL 1, con la partecipazione di diversi attori istituzionali e delle associazioni territoriali, nella pianificazione dei propri interventi, intende promuovere la permanenza dell’anziano e della persona fragile al proprio domicilio ed attuare percorsi volti a prevenire la perdita dell’autonomia, con particolare attenzione alla qualificazione ed al potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali. La popolazione della provincia di Imperia si caratterizza per un elevato indice di vecchiaia, che spesso si concentra nelle zone rurali, quindi aree caratterizzate da bassa densità demografica e distanza dalle strutture sanitarie ed ospedaliere.

A tale proposito si è ritenuto importante creare un’occasione di confronto sui servizi e i progetti promossi in ambito provinciale, che rappresentano un esempio concreto di collaborazione e di sinergia tra enti, associazioni ed agenzie presenti sul territorio, volto ad implementare la rete di servizi destinati agli anziani. «L’incontro di oggi è un’ importante occasione di confronto e di condivisione tra le istituzioni e gli altri attori coinvolti in percorsi di cura, caratterizzati da un efficace lavoro di rete, dalla

centralità della persona e dalla promozione di servizi di prossimità, che sono i cardini di una assistenza di qualità, sempre più rispondente ai bisogni di salute dei cittadini, come previsto dal Piano Regionale Socio-Sanitario» afferma la vicepresidente e assessore alla sanità di regione Liguria Sonia Viale.

«L’incremento della longevità rappresenta un grande traguardo – dichiara il Direttore Generale Marco Damonte Prioli – ma al contempo una considerevole sfida di sanità pubblica che richiede lo sviluppo di politiche integrate, in grado di garantire le necessarie sinergie e convergenze di tutti i settori che concorrono al benessere della persona. La nostra realtà rappresenta, in questo senso, un efficace modello di integrazione».