A Triora va in scena “arte e pittura per le vie del borgo”

Triora. Andrà in scena arte e pittura per le vie del borgo. L’ideatrice è Daniela Coscioli de “La Tana delle Volpi” coadiuvata dalla Associazione LiberArteFamKorè, Associazione che inoltre presenterà una mostra di pittura e curerà una interessante mostra fotografica.

La 5a edizione della manifestazione si estenderà per due giornate tra le antiche vie con artisti che si cimenteranno nello svolgere il tema: “Creature del bosco” su porte e pannelli che andranno a riqualificare gli angoli più disparati.

Quest’anno anche teatro infatti, domenica 26 maggio dalle 11,30 va in scena lo spettacolo di teatro itinerante: “Le porte raccontano” di Marta Laveneziana. I testi sono un libero adattamento di storie della Valle Argentina tratte da il libro “La castagna de sunta” di Sandro Oddo. Interpreti Marta Laveneziana, Alessandra Barboni Salvatore Stella Matteo Cassini.

Guida vagabonda del percorso il misterioso sarà Simone Caridi con l’emozionante accompagnamento del violino di Sergio Caputo. Le note di Caputo già dalle ore 18 di sabato 25 maggio. Gli organizzatori ringraziano il Comune di Triora per il patrocinio, il vicesindaco Giovanni Nicosia, Giuliano Porcida e i commercianti di Triora per la collaborazione sperando il ripetersi del successo dell’iniziativa come nelle passate edizioni.

Per informazioni: info@latanadellevolpi.it, liberartefamkore@virgilio.it