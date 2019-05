Sanremo. Ieri sera in casa Sanremese sono stati assegnati tre riconoscimenti ad altrettanti calciatori biancoazzurri matuziani che si sono distinti durante il campionato di serie D 2018-2019.

Allo stadio Comunale gli “Irriducibili Club Sanremo” hanno assegnato il “2° Trofeo Luca Colangelo” per il miglior giocatore Marco Spinosa, il “2° Trofeo Giancarlo Costantini” per il miglior giovane Michael Fiore e il “Trofeo Bomber” che è stato assegnato a Daniele Molino, capocannoniere della Sanremese con 12 retti all’attivo questa stagione.

di 11 Galleria fotografica i trofei del club “Irriducibili”









Una grande festa che è stata anche un’occasione per fare il punto sulla stagione appena finita e per parlare del futuro della squadra in serie D.