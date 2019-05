Santo Stefano al Mare. Sabato 18 e domenica 19 maggio si terrà il corso teorico e pratico della durata di 16 ore tenuto dal prof. Vincenzo Canali, consulente dell’istituto di Scienza dello Sport del Coni Nazionale e professore all’Università di Parma, finalizzato alla formazione di operatori specializzati in riprogrammazione posturale sulla base dell’originale Canali Postural Method®.

Le strutture della Riviera si sono dimostrate pronte a cogliere questa occasione che pertanto ha trovato la sua collocazione in una location unica, quale la palestra Easy Gym™ -che oltre ai corsi di fit boxe e super fitness è specializzata in allenamenti personalizzati, allenamento posturale e valutazione composizione corporea- nonché la sede dello Yacht Club Aregai A.S.D situata al primo piano dell’Aregai Marina Hotel & Residence, con affaccio su un grande terrazzo con magnifica vista mare.

Farà da cornice alle lezioni il porto turistico di Marina degli Aregai in Liguria, sulla Riviera di Ponente tra Imperia e Sanremo, sempre più attivo nell’ambito sportivo ospitando non solo associazioni ma anche regate, manifestazioni, escursioni e corsi.

Un’occasione unica per la nostra provincia, scelta per ospitare un evento atteso che offre la possibilità a medici, fisioterapisti, osteopati, insegnanti di educazione fisica, studenti di Scienze Motorie e a tutti gli operatori che lavorano nel campo sportivo di entrare in contatto e avvalersi delle competenze e dell’esperienza ultraventennale del prof. Canali.