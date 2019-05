A Sanremo candidato sindaco travestito da Dart Fener. Si chiude in modo ‘stellare’ la campagna di Alberto Pezzini

Sanremo. Si è chiusa in modo galattico, richiamando la celebre saga di Guerre Stellari, la campagna elettorale del candidato sindaco Alberto Pezzini (Futura Sanremo). Travestito da Sith Dart Fener, Pezzini ha fatto il suo ingresso in piazza Bresca, in quel momento gremita per la festa di fine campagna elettorale di un altro candidato alla carica di sindaco, Sergio Tommasini.

«Grande Alberto, questo significa fare campagna elettorale rispettandosi e in amicizia», lo ha accolto Tommasini.

«Per noi è stata una campagna elettorale intensissima – ha detto Pezzini – Abbiamo avuto come avversario Sergio Tommasini che si è speso umanamente in un modo che io non potevo credere neanche che si potesse verificare: mi ha fatto capire cosa significa, ancora oggi, passione civile».