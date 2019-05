A Sanremo apre la nuova sede del soccorso alpino

Sanremo. Data importante quella di giovedí prossimo per il Soccorso Alpino di Ventimiglia (si chiama cosí la stazione provinciale del Cnsas). Alla presenza delle massime autoritá cittadine infatti, si inaugura la nuova sede operativa di via Pisacane a Sanremo.

Il Comune ha concesso a titolo gratuito uno spazio nella torre della nuova stazione dei treni, proprio sotto la Croce Rossa. Un lavoro, quello del Cnsas, che ha visto una notevole impennata in questi ultimi anni. Uomini e donne preparati ad intervenire in ambienti difficili ed “ognitempo”. La nuova sede consentirá oltretutto, addestramenti verticali sia indoor che outdoor, consentendo a tutti gli operativi di mantenere il costante allenamento senza doversi per forza spostare in montagna.