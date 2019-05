A San Romolo la prima giornata Fai Cisl per la cura dell’ambiente

Sanremo. Domenica 5 maggio la Fai Cisl Liguria e l’Unione Sindacale Territoriale Cisl di Imperia Savona, in collaborazione con il Consorzio Forestale Monte Bignone, il Comune di Sanremo, i volontari della Squadra antincendi boschivi San Bartolomeo di Sanremo, l’Associazione Amici di San Romolo, Amaie Energia e Servizi srl , organizza la prima giornata Fai Cisl per la cura dell’ambiente in seno alle iniziative promosse dalla Fai Cisl Nazionale in tutte le regioni italiane.

L’evento avrà luogo in località San Romolo nell’entroterra di Sanremo come da programma allegato Clicca qui.