A San Bartolomeo al Mare al via il salotto musicale e letterario “Maggio racconta la musica”

San Bartolomeo al Mare. Apre oggi a San Bartolomeo al Mare, presso la biblioteca civica alle 17, il salotto musicale e letterario di “Maggio racconta la musica”, la nuova proposta realizzata in collaborazione con Fabio Rinaudo e l’associazione culturale Corelli: musicisti appassionati che raccontano, anche con il l’ausilio di supporti sonori e di immagini, gli strumenti e i repertori, le tecniche di esecuzione, le tradizioni e le differenze tra musica colta e musica tradizionale, per accompagnare il pubblico in un percorso formativo e, ci si augura, di avvicinamento.

Sarà proprio Fabio Rinaudo a dare il via alla rassegna, raccontando la musica della terra d’Irlanda. Aiutandosi con la sua cornamusa, Rinaudo presenterà la storia di questa ricca tradizione musicale, antica e diventata particolarmente famosa negli ultimi cinquant’anni. Illustrerà gli strumenti caratteristici (come le diverse cornamuse, l’arpa e il violino) insieme al canto, presentando così sia il repertorio strumentale sia quello vocale. Al termine dell’incontro verranno ovviamente proposte alcune dimostrazioni musicali.

«Il fine – spiega Fabio Rinaudo, dell’associazione musicale Corelli, curatore della rassegna – è scoprire nuove tradizioni e quindi nuovi linguaggi musicali, ma soprattutto condividere le emozioni e le sensazioni che questo repertorio potrà suggerire. Il tutto per non dimenticare che le emozioni sono parte fondamentale della vita umana, in qualsiasi parte del mondo o in qualsiasi momento della storia. L’umano sentire è nei secoli composto da un susseguirsi di tante emozioni e sensazioni, uguali e diversamente uguali».

Programma eventi primaverili:

Dal 23 marzo al 1 giugno

Sui Sentieri del Golfo

Escursioni nell’entroterra del Golfo Dianese

Giovedì 2-9-16 maggio

“Maggio racconta la Musica”

Salotto musicale e letterario

Biblioteca Comunale “Alfea Possavino”

Domenica 19 maggio

Sentieri Puliti

Ritrovo in piazza Torre Santa Maria

Domenica 26 maggio

Giornata Outdoor

Giro in MTB con lo youtuber #ilBiker sui sentieri del Golfo

Escursione guidata con la guida Luca Patelli

Camminata e lezione di biologia sulla spiaggia, a cura di InfoRmare

Dal 7 al 9 giugno

Mercatino artigianale

Bancarelle sul mare

Lungomare delle Nazioni