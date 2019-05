A Pieve di Teco in scena lo spettacolo teatrale “Il Mondo a testa in giù”

Pieve di Teco. Sabato 18 maggio alle 21 nella straordinaria cornice del Teatro Salvini di Pieve di Teco, la Compagnia Teatro PiGreco di Savona porterà in scena lo spettacolo teatrale “Il Mondo a testa in giù” (sceneggiatura e regia di Alberta Greco), promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Imperia Laura Amoretti.

In un periodo in cui è sempre più frequente l’accanimento sulle donne e il non rispetto, si vuole portare in scena uno spettacolo che mette in evidenza tale violenza come punta dell’iceberg del malessere vissuto dal mondo femminile. Si mette così l’accento su una realtà in cui è ancora radicato lo stereotipo di genere e le continue discriminazioni negano ancora la dignità dell’essere

donna e dell’essere uomo in un’ottica di parità. Lo spettacolo, in modo un po’ canzonatorio, mette in scena un mondo rovesciato, dove si prova ad osservare la realtà da un’altra prospettiva. Cosa succederebbe se il mondo si mettesse sottosopra,

se ogni cosa funzionasse perfettamente al contrario di come funziona ora?

La parte teatrale sarà arricchita da momenti musicali e al termine le donne daranno una descrizione di se stesse attraverso una poesia. L’evento è ad offerta libera e il ricavato verrà devoluto in beneficenza.