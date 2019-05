A Imperia un convegno sulla sicurezza nelle strutture sanitarie

Imperia. Domani venerdì 17 maggio a Imperia si svolgerà il convegno “Evoluzione della sicurezza nelle Strutture Socio Sanitarie”. promosso dall’ Associazione Uneba Liguria con il patrocinio del comune di Imperia, Regione Liguria, Alisa, Asl1, Asl2, si svolgerà dalle 8.30 alle 16.30 presso la Biblioteca Civica di Imperia, piazza De Amicis, 7.Locandina Convegno

Un appuntamento voluto da UNEBA (unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale che operano principalmente nel no profit) proprio per approfondire tematiche di estrema attualità e assoluta importanza come la videosorveglianza e che, coinvolgono tutte le strutture socio-sanitarie per il miglioramento della sicurezza strutturale, ambientale rivolta agli Ospiti e dei lavoratori. Il convegno sarà un momento importante anche di confronto tra le istituzioni e le Strutture che operano sui territori, al fine di migliorare la collaborazione e creare sinergie per utilizzare al meglio le risorse del settore.

Interverranno :

– On. Claudio Scajola, Sindaco di Imperia

– Franco Massi Presidente UNEBA Nazionale

– Dott. Marco Damonte Prioli, Direttore Generale Asl1 Imperiese

– Mauro Vincenzi Presidente Vicario UNEBA Imperia

– Luca Volpe. Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Imperia

– Sonia Viale Vicepresidente della Regione Liguria, Assessore alla Sanità, Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione.

Moderatore dott. Giuseppe Grigoni presidente Uneba Liguria.

Gli argomenti che vedranno impegnati relatori di importanza nazionale saranno:1) indirizzi in materia di sicurezza nelle strutture sociosanitarie di Regione Liguria e Alisa, 2) sicurezza del paziente nel manuale regionale di accreditamento, 3) RSPP (Responsabili del servizio di prevenzione e protezione) nelle strutture sociosanitarie, 4) di sicurezza delle strutture nella Riforma del Terzo Settore e dell’evoluzione della tecnologia nel settore.

I relatori:

– Dott. Matteo Rosso, Presidente II Commissione Salute e Sicurezza Sociale della Regione Liguria: Sicurezza nelle Strutture Socio-Sanitarie – gli indirizzi di Regione Liguria e A.Li.Sa.;

– Dott. Giovanni Gianinetti Viani, Esperto regionale sull’autorizzazione e accreditamento delle Strutture assistenziali;

– Dott. Francesco Sferrazzo Dir. Struttura Complessa P.S.A.L. ASL2

– Dott. Stefano Pozzato Esperto di sicurezza nelle strutture socio-assistenziali;

– Avv. Luca Degani Presidente UNEBA Lombardia e Membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore

– Dott. Angelo Patelli Direttore commerciale ditta Sostel sicurezza ambientale

– Dott. Flavio Verona Esperto sicurezza nelle strutture socio-sanitarie

– Ing. Alberto Icardi Esperto in materia di cogenerazione