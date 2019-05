A Imperia la prima tappa del Trofeo dello Scalatore Acsi 2019

Imperia. Nemmeno il forte vento è riuscito a piegare i poco più che 40 arditi che si sono sfidati sulla impegnativa salita che porta a Tovo Faraldi.

Successo per la manifestazione sportiva intitolata “13 memorial Ing. Arch. Flavio Negro, 10 memorial dott.ssa Daniela Brunetti, 1 Memorial Dino Glorio” e organizzata dalla Blu di Mare asd capitana da Giordano Luca in collaborazione con Torti Mauro e Negro Donatella sotto l’egida dell’Acsi Ciclismo comitato di Imperia che ha visto sfilare i 40 corridori sul percorso reso molto impegnativo anche dal forte vento che ha sferzato la carovana.

A strappare la vittoria finale il francese Carvalho davanti all’altro francese Bousquet che si sono giocati la vittoria finale fino al traguardo con una lunga battaglia durata tutta la salita. La corsa per motivi di sicurezza è stata limitata al solo tratto agonistico a causa del forte vengo presente sulla costa. Soddisfatti comunque tutti i partecipanti che hanno potuto godere di un abbondante rinfresco e grande premiazione merito degli sforzi di Mauro e Donatella.

Da ringraziare inoltre il sindaco di Elena Corrado sempre disponibilissimo e al servizio dello sport, nonché il servizio della pubblica assistenza della Croce D’oro, il dottore e tutto lo staff dell’Acsi Ciclismo, la Scorta Tecnica Torti Mauro (che letteralmente si è fatto in 4 per la magnifica riuscita della manifestazione) e i collaboratori nonché volontari che hanno contribuito allo svolgimento della manifestazione in sicurezza. In occasione della manifestazione sono state anche consegnate dei crest e un’autobiografia di Antonio Brunetti “I 31 uomini del Generale Della Chiesa, un maresciallo dei carabinieri contro le brigate rosse”.

Di seguito i vincitori delle categorie: junior: Cimelli, Senior1: Carvalho, Senior2: Parodi, Veterani1: Bousquet, Veterani 2: Prandi, Gentleman1: Morelli, Gentleman2: Joiris, SuperA: Rella, SuperB: Ammirati, Donne: Pardini, Seconda serie: Caneva.

Il trofeo dello scalatore da appuntamento alla prossima tappa il 16 giugno a Seborga.

I risultati: TOVO