A giugno prende il via il 1° Miglio Marino di Sanremo-1° Memorial M. Antellini

Sanremo. Sarà organizzato da Sport Management e dall’ente di promozione sportiva A.S.C. (Attività Sportive Confederate) il 1° Miglior Marino città di Sanremo – 1° Memorial M. Antellini che si svolgerà il prossimo 16 giugno.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Sanremo e a carattere amatoriale, partirà dalla spiaggia dei Tre Ponti con arrivo presso la medesima spiaggia libera. La competizione si svolge su un percorso che rispetta una triangolazione comprensiva di due boe con partenza e arrivo presso la spiaggia libera attrezzata dei Tre Ponti. I nuotatori fin, Fitri e amatori gareggeranno in un circuito di circa 1.850 metri (Miglio Marino) andata e ritorno da ripetere una volta sola, in caso di condizioni meteo non ottimali si avrà un circuito ridotto di circa 925 metri da ripetere 2 (due) volte.

Gli atleti Swim Ability gareggeranno in un circuito di circa 450 metri (1/4 Miglio Marino) andata e ritorno da ripetere una sola volta. Sarà possibile iscriversi alla manifestazione entro e non oltre le 12 del 30 maggio.

La locandina: LOCANDINA Miglio Marino Sanremo SM