A Dolceacqua il ‘Gazzola tris’. Sindaco: «Grazie a chi mi ha dato fiducia»

Dolceacqua. Fulvio Gazzola si riconferma sindaco del borgo dei Doria. Inizia così il suo terzo mandato con la Lista “Tutti per Dolceacqua”.

«Devo ringraziare chi mi ha dato fiducia: la popolazione e soprattutto la mia nuova squadra – dichiara il primo cittadino dopo la riconferma dell’incarico – Ringrazio chi è stato con me negli anni precedenti, ma questo passaggio ci permette di creare una nuova generazione di amministratori. Il messaggio è stato recepito, capito e sostenuto dai risultati ottenuti».

«Il primo pensiero, oltre a chi mi ha votato, va alle tre persone che purtroppo non saliranno con noi, sono sette i consiglieri alla maggioranza e perciò tre sono stati esclusi – dice – Io spero che, visto che la squadra è veramente forte, bella e coesa, possano comunque integrarsi con noi perché ci sarà spazio per tutti. Come spero che ci sarà spazio di collaborazione anche con la minoranza. Un paese come Dolceacqua non ha bisogno di guerre trasversali, ma solamente di sostegno, di confronto sulle cose da fare, ma soprattutto bisogna pensare a fare il bene del paese. Abbiamo dei progetti in corso su Dolceacqua e sulla sua promozione».