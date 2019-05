A Bordighera una due giorni dedicata allo yoga

Bordighera. Sabato 15 e domenica 16 giugno la Città delle Palme diverrà teatro di Yogaland, il 2° Festival Internazionale Odaka Yoga: due giorni dedicati alla pratica della disciplina, per chi già la conosce e la ama, e alla sua scoperta, per chi desidera avvicinarsi ad essa.

Il ricco programma, aperto a tutti e completamente gratuito, si articolerà in sessioni dalle 9.00 alle 19.00 e consentirà l’esercizio di diverse tipologie di yoga, diversificate anche per pratica ed età; sono inoltre previste lezioni mirate in modo specifico a sport come, ad esempio, surf, kite surf, corsa e arrampicata.

L’evento coinvolgerà l’intera città. Al palco principale infatti, che sarà allestito presso i Giardini Lowe, si affiancheranno sia lo spazio del Chiosco della Musica, sul Lungomare Argentina, sia la spiaggia che domenica, dalle 19.00 alle 20.30, si animerà con un DJ set.

“Dopo la prima edizione, che ha avuto luogo lo scorso anno a Courmayeur, Yogaland ha scelto Bordighera – dichiarano congiuntamente gli assessori allo Sport, Turismo e Manifestazioni -. Sarà un vero piacere aprire le porte della nostra Città ai maestri, a chi già pratica questa disciplina e a tutti coloro che, magari incuriositi dall’evento, vorranno conoscere lo Yoga. Invitiamo i Cittadini e tutti i nostri Ospiti a prendere parte a questa due giorni, che rappresenta una novità nel calendario delle manifestazioni”.

“Non solo: Yogaland rientra nel programma dell’Arco del Benessere, la community che ha vinto la candidatura a European Community of Sport per l’anno 2019 – dice il sindaco Vittorio Ingenito -. Bordighera è uno dei 18 comuni del ponente ligure che vi aderiscono, insieme al comune francese di Saorge; siamo felici di ospitare questo evento, che racchiude l’essenza del riconoscimento ricevuto dall’Arco del Benessere lo scorso dicembre a Bruxelles”.