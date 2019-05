Imperia. Una nuova infornata di ottimi piazzamenti per i giovanissimi dell’Uc Imperia Raineri impegnati nella giornata di domenica 19 maggio a Riva Ligure nel 4° Trofeo Comune di Riva Ligure – Memorial Ester e Elvio Rossi e Manlio Borgotallo.

Già in categoria G1 il podio si tinge di giallo blu con Francesco Giordano, Zeno Bonomi e Daniele Di Nicuolo rispettivamente 1°, 2° e 3° classificato, accompagnati da Greta Lupo, prima tra le femmine di categoria. Replicano la prestazione della settimana scorsa Emanuele Giordano e Marco Zanchi, protagonisti di una volata in cui la spunta per un soffio Giordano, primo in categoria G3. Ottima prestazione anche per Andrea Sepe (4°), in netta ascesa nel suo percorso sportivo.

Tra i G4 ha la meglio invece Edoardo Rubino, anche lui impegnato in un testa a testa con il compagno di squadra Tommaso Sepe (2°), quinto Luca Zanchi che ha guidato il gruppo per oltre metà della gara per poi cedere il passo. Terzo posto tra i G5 per Achille Bonomi che tenta la volata per il secondo posto senza raggiungerlo, quarto Pietro Lupo.

Ottima prestazione di Alessandro Micolucci che, ormai da qualche settimana inseguiva il gradino più alto del podio: in categoria G6 vince conducendo in maniera impeccabile. Quinto dietro di lui Matteo Belgrano e sesto Santiago Moretto, rientrato in forze dopo una pausa di oltre un mese a causa di una frattura. Un monte medaglie che garantisce nuovamente all’Uc Imperia Raineri la vittoria nella classifica a squadre.

Esordienti. Podio anche per la categoria superiore in cui Matteo Gabelloni sigla un ottimo terzo posto in Piemonte alla Corsa Per Livio organizzata dalla Asd Amateurs Mondovì. Dopo di lui, in undicesima posizione è arrivato Simone Ranise e 14° Francesco Ciccia.