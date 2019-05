20° Galà di Stelle nello Sport, Rixi premia gli Urban Theory di Camporosso

Camporosso. Applausi a scena aperta, emozioni regalate da campioni di valore assoluto e risate grazie ai comici di Bruciabaracche. Serata speciale per il 20° Galà di Stelle nello Sport, durante il quale il viceministro Edoardo Rixi ha premiato gli Urban Theory di Camporosso, autori di una straordinaria performance dopo il successo a Italia’s Got Talent.

Pienone per la Sala Grecale esaurita in ogni ordine di posto da una settimana. Il valore della serata è da subito ricordato da Franco Henriquet, presidente della Gigi Ghirotti a cui Stelle nello Sport è vicino da 20 anni. Subito dopo, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e Rossella Giustini (manager Eco Eridania) incoronano Fabio Quagliarella, per il secondo anno consecutivo Rossoblucerchiato più amato dal pubblico ligure.

I sorrisi dei Green nel Trofeo Ansaldo Energia. È il mito delle Olimpiadi invernali Armin Zoeggeler, oggi DT Nazionale di Slittino, a premiare lo sciatore Matteo Russi, il velista Alessio Cindolo e Matthew Cavazzuti assieme a Stefano Gianatti, responsabile Business Unit di Ansaldo Energia. Nel Trofeo Villa Montallegro, alla presenza dell’amministratore delegato Francesco Berti Riboli e dell’assessore regionale allo sport Ilaria Cavo, tributo per la mamma-campionessa Mara Navarria, iridata nella spada, e per Nikole Marangoni, plurimedagliata internazionale nella kick boxing.

Dalla decima alla settima società classificate nel Trofeo Azimut: sono Bic Genova, Rowing Club Genovese. Marcelline Genova Sport e Karate Club Savona a ricevere l’oscar dello sport da consigliere comunale allo sport Stefano Anzalone, dai presidenti Coni (Antonio Micillo) e CIP (Gaetano Cuozzo), dal campione paralimpico Francesco Bocciardo, dal presidente Panathlon Italia Giorgio Costa e dall’amministratore delegato Porto Antico Alberto Cappato.

Per la categoria Junior Maschile, abbinata al Trofeo Cambiaso Risso, il Sindaco Marco Bucci, l’amministratore delegato Cambiaso Risso Mauro Iguera e il vicecampione olimpico di Volley Salvatore Rossini premiano uno straordinario talento: Lorenzo Musetti. Gli applausi della sala Grecale sono per lui, per il tennista vincitore degli Australian Open Junior, per il pallavolista Luca Porro e per il Beach handballer Alessandro Benini.

Il Trofeo Zentiva, legato alla casa farmaceutica rappresentata ieri dal district manager Alberto Bertolasi, vede brillare la nuotatrice Camilla Simicich, la cestista Matilde Pini e la ginnasta Alice D’Amato. A consegnare l’oscar è Niccolò Mozzato, campione europeo di artistica. Una splendida esibizione di Daniel Buonarrivo, campione italiano di Danza, apre la celebrazione dei Big. Giovanni Mondini, vicepresidente Erg, e Dominik Fishnaller, due volte bronzo ai Mondiali di Slittino, consegnano l’atteso riconoscimento a Daniel e a Marco Basso, nuotatore Special Olympics.

Imperdibile lo show di Enzo Paci e Andrea Carlini, fuoriclasse dei Bruciabaracche, e poi si arriva all’incoronazione della Ginnastica Rubattino, società che festeggia i suoi 125 anni di storia con la vittoria nella classifica societaria di Stelle nello Sport. Applausi per la società del presidente Cioffi, per il Cus Genova Volley e per la PGS Auxilium Volley che completano il podio, ma anche per Pattinatori Savonesi, Sturla Pattinaggio e Circolo Vele Vernazzolesi. Testimonial d’occasione ancora Rossini, la farfalla della ritmica Andreea Stefanescu, l’area manager Azimut Stefano Mencacci e presidente FGI Liguria Pino Raiola.

Chiusura dolcissima con la speciale torta per i 20 anni firmata Panarello e l’abbraccio tra giovani e campioni con due giornate ancora di Festa dello Sport tutte da vivere nello splendido villaggio sportivo allestito al Porto Antico di Genova.