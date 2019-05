2° Memorial Christian Dal Monte: la Sanremese si arrende solo al Savona

Sanremo. Si è fermato solo in finale, esattamente come lo scorso anno, il percorso degli esordienti 2006 della Sanremese nel Memorial Christian Dal Monte, disputato ieri presso gli impianti di Pian di Poma.

Nell’atto conclusivo della manifestazione, ad imporsi è stato il Savona per 2-0, al termine di una finale blasonata tra due società storiche del calcio ligure. Gli striscioni sono passati in vantaggio al primo affondo della gara con Folco, quindi hanno chiuso il discorso nella ripresa con il raddoppio di Insolito. Bravi, comunque, i ragazzi della Sanremese e anche sfortunati per aver colpito la traversa sul risultato di 0-1.

A completare il podio sono stati i francesi del Roquebrune Cap-Martin, vincitori (3-1) della finale di consolazione contro il Boves, sorpresa del torneo, che nei gironi eliminatori aveva eliminato la Virtus Sanremo. Proprio l’altra squadra cittadina ha chiuso al quinto posto, precedendo Acqui B, Pedona, Sisport Juventus, Borgomanero (i campioni in carica sono stati sfortunati nelle gare del mattino, ma hanno comunque chiuso con il miglior attacco del torneo), Scuole Cristiane Verceli, Atletico Argentina e Acqui A.

I premi individuali sono stati assegnati ad Andrea Cafarotti del Savona (miglior giocatore), Stefano Gallo dell’Acqui (miglior portiere) e Remus Moglan della Sanremese (capocannoniere). La Sanremese Calcio si complimenta con tutti i partecipanti e ringrazia i numerosi spettatori presenti che hanno assistito a questo Memorial dedicato ad un giovane tifoso biancazzurro scomparso troppo presto.