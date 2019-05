170mila euro in quattro anni per la portavoce di Ioculano. ‘Ventimiglia nel cuore': «Tanti o pochi?»

Ventimiglia. 170mila euro in quattro anni. Sarebbe questa la spesa sostenuta dal Comune di Ventimiglia per pagare (contributi compresi) Silvia Sgarabottolo: la portavoce del sindaco Enrico Ioculano.

A riflettere sull’utilità o meno dei costi sostenuti dall’Ente, è li lista civica ‘Ventimiglia nel Cuore‘ che appoggia la candidatura a sindaco di Gaetano Scullino.

«Amministrare la “cosa pubblica” è diventato un compito davvero difficile per la complessità delle norme, per l’eccessiva burocratizzazione delle pratiche ma soprattutto, in tempi di ristrettezze patrimoniali, per la carenza di risorse economiche – sottolinea la coalizione – Occorre, in tempi di crisi, agire come farebbe un buon padre di famiglia valutando con attenzione quali sono i campi di azione e quali spese sono urgenti e necessarie per il buon andamento della città e della vita dei suoi cittadini. Cosa farebbe ognuno di noi se potesse disporre di cifre pari a circa 170.000 da spendere in quattro anni?»

«Le esigenze sono tante e tutte degne di considerazione e rispetto – aggiunge – 1) un aumento consistente del contributo annuale alle associazioni culturali e sportive, 2) la predisposizione di impianti di illuminazione nelle aree periferiche e nelle frazioni, 3) l’asfaltatura di una delle importanti arterie della città, 4) il finanziamento di un importante festival musicale da ripetersi ogni anno, 5) la creazione di un parco per bimbi integrato con giochi per bimbi affetti da disabilità…potremmo continuare all’infinito e credo che l’ultima cosa che ci verrebbe in mente sarebbe quella di incaricare qualcuno di svolgere il ruolo di portavoce. L’amministrazione uscente invece ha ritenuto equo finanziare un servizio, quello di portavoce appunto, il cui costo, comprensivo di stipendi, contributi ed indennità varie ammonta a circa 170.000€ spalmato negli ultimi 4 anni; ecco, se qualcuno di noi dovesse entrare in consiglio comunale, dirà al sindaco che potremmo disporre da subito di oltre 40.000€ all’anno».

Su come impiegare 170mila euro di soldi pubblici, la lista Ventimiglia nel Cuore invita i cittadini a fornire suggerimenti.