A Sanremo 13 pittori russi per il progetto internazionale “Alla scoperta dell’Italia, Liguria 2019″.

Giovedì 23 maggio il Comune ospiterà infatti 13 pittori russi per una giornata “En Plein Air” nell’ambito del progetto organizzato dall’associazione “Liguria Russia Sanremo Nice Cote d’Azur”e col centro programmi umanitari di San Pietroburgo diretto da Vitalii Vasilev.

Quest’iniziativa patrocinata dal Consolato della Federazione Russa di Genova ed è stata, altresì, patrocinata dai comuni di Taggia, Perinaldo, Sanremo, Ventimiglia, Diano Marina. Nella giornata del 23 maggio questi famosi accademici di belle arti delle più importanti Accademie russe partiranno dal convento di San Domenico a Taggia ed arriveranno a Sanremo per creare opere raffiguranti i paesaggi e le architetture della città, cogliendo le meravigliose sfumature e luci del nostro Ponente ligure.

Lo scambio culturale sarà al centro della manifestazione, peraltro, i pittori avranno la possibilità di visitare il museo della collezione della famiglia Borsotto, titolari del negozio storico Dafné, a Sanremo, dove potranno ammirare i vestiti legati alla storia russa, molti dei quali appartenuti alla principessa Oboleskaya, dama di corte dell’imperatrice Maria Aleksandrovna, sposa dello Zar Alexandro II di Russia che, per motivi di salute, nel 1774, soggiornò a Sanremo.

I pittori saranno in via Matteotti, nel quartiere della Pigna, di fronte al Casinò e di fronte alla chiesa ortodossa, qui creeranno le loro opere, poi consumeranno un lunch presso il giardino della chiesa ortodossa ove potranno gustare i cibi russi preparati dal negozio Gastronom, main sponsor, della manifestazione.

Alla fine della giornata, alle 18 e trenta, presso il Casinò di Sanremo verrà premiato il miglior quadro che riceverà il Premio Dafne’, consistente nel bellissimo foulard della rosa Romanoff. Certamente, le bellezze cittadine sapranno stimolare ed ispirare gli artisti, la straordinaria storia di Sanremo legata alla Russia rappresenta un rapporto indissolubile e precipuo, come dimostra il grande numero di russi che soggiorna abitualmente in città.

«Si ringrazia per la disponibilità dimostrata dall’amministrazione comunale e dalla giunta per la particolare sensibilità nei confronti dell’arte – fanno sapere gli organizzatori – Attraverso l’arte si possono implementare le presenze turistiche, la manifestazione in oggetto è molto seguita grazie alle cronache della manifestazione riportate dai giornali in San Pietroburgo ed in Mosca.

L’associazione Liguria Russia ringrazia, inoltre, anche la disponibilità della dottoressa Taruffi, che coglie ogni occasione per dimostrare il suo apprezzamento per la bellezza e l’arte e l’amministrazione del Casinò, che ha consentito che la premiazione al quadro più bello ricompreso nel Premio Dafne’, possa avvenire all’interno della famosa casa da gioco, una delle icone più care ai turisti ed ai sanremesi».