Diano Marina. Prima tappa della manifestazione calcistica organizzata dalla Dianese & Golfo. Per la categoria giovanissimi 2005 il primo posto è stato vinto dalla società Rosta Calcio di Torino mentre per la categoria esordienti 2° anno 2006 il primo posto è stato vinto dalla società Asd Olmo Calcio di Cuneo.

Una tappa che in un primo momento visto le cattive condizioni climatiche rischiava di rimanere ai box, ma che invece si è rivelata una bellissima giornata di sport e divertimento per la categoria giovanissimi sono stati premiati come:

Miglior Giocatore Sall Mohamed del Levante C Pegliese

Miglior Portiere La Porta Daniel del Imperia

capocannoniere Ardissone Federico del Imperia.

per la categoria esordienti 2° anno sono stati premiati come:

Miglior Portiere Aime Andrea della Società Olmo

miglior giocatore Miatto Manuel della Virtus Sanremo

Capocannoniere Hysa Rei della società Olmo

Premio Speciale come unica presenza femminile e stato dato aMaila Siria della societa Albenga

Prossima tappa domenica 28 aprile con la categoria esordienti 1° anno 2007. Ecco le società partecipanti:

Dianese & Golfo – Goliardicapolis – Fossano – Don Bosco Genova – SPD Valle Po – a.c. Andora – Borghetto – Albissola – Albenga – Pol.Siri – asd Boves – Valle Varaita – Ospedaletti – Rosta – Varazze – Turricola Terruggia – d.b. Alessandria – Caraglio – Canelli – us Legino –

(Foto di SpeedyMassimo VideoFoto)