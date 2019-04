“World Folklore Festival” fa tappa a Diano Marina

Diano Marina. A seguito del grande successo riscontrato lo scorso anno, nei prossimi giorni la città di Diano Marina sarà nuovamente tappa del “World Folklore Festival”, per la precisione nelle date del 12 – 18 e 21 aprile 2019.

L’evento è organizzato dall’agenzia turistica Liguria Travel in collaborazione con The College of Tourism di Belgrado (Serbia), ed è in programma dal 9 al 22 aprile oltre a Diano Marina anche a Sanremo e Cannes. Saranno presenti, nelle tre giornate in programma, 42 gruppi folkloristici provenienti da 35 paesi dell’Europa e anche da Africa e America, per un totale di più di 1000 partecipanti che soggiorneranno nelle strutture ricettive del Golfo Dianese.

Il programma a Diano Marina prevede alle 16 nelle vie del centro cittadino la sfilata dei gruppi folkloristici coi loro vessilli ed abiti caratteristici e alle 17 l’esibizione degli stessi sul palco del Molo delle Tartarughe. Nella prima data di venerdì 12 aprile, intorno alle 20, ci sarà anche una breve performance della Banda Musicale “Città di Diano Marina”.