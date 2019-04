Ventimiglia. Sono cinque le liste a sostegno della candidatura a sindaco di Gaetano Scullino: tre partitiche (Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) e due civiche. Tra queste, i primi nomi emersi di tutti i candidati consiglieri a sostegno di ‘Tano’ sono quelli dei candidati della Lega.

Di seguito tutti i candidati in ordine alfabetico:

– Simone Bertolucci, 33 anni, agente assicurativo, laureato in giurisprudenza, molto attivo nel volontariato, carrista della Battaglia dei Fiori e vicepresidente di Ventimiglia Viva;

– Marcello Bevilacqua, 36 anni, capo negozio, responsabile provinciale dipartimento “Sicurezza ed Immigrazione” della Lega, volontario Protezione Civile ed antincendio boschivo;

– Alessio Bonsignore, 28 anni, lavoratore frontaliere presso Hotel Fairmont Montecarlo, impegnato per la salvaguardia del verde e pulizia boschiva;

– Domenico Calimera, 65 anni, perito industriale in pensione;

– Serena Cappé, 43 anni, commerciante co-titolare gelateria Haiti, ex volontaria di Croce Verde e Croce Rossa;

– Andrea De Sanctis, 49 anni, imprenditore, ex vice presidente della Lega del cane Ventimiglia e guardia zoofila;

– Francesca Andrea Frenna, 29 anni, barista;

– Massimo Giordanengo, 52 anni, quadro RFI e dirigente stazione ferroviaria di Ventimiglia, cofondatore ed amministratore del gruppo “Frontalieri ZZZ” e socio collaboratore delle “Ragazze di Wilma e…”;

- Roberto Nazzari, 68 anni, commerciante, consigliere uscente di minoranza, già assessore al turismo, manifestazioni e assessore ai servizi sociali;

– Eleonora Palmero, 42 anni, ex dipendente libreria, animatrice e volontaria ACR, socia Lega del Cane, attiva nel volontariato e nel sociale, ha recentemente promosso un corso di autodifesa femminile;

– Laura Piccolo, 31 anni, cameriera frontaliera;

– Riccardo Ramella, 43 anni, diplomato perito agrario, tecnico del colore;

– Bruno Ramon, 41 anni, commerciante titolare Pasta Fresca Morena, presidente del Sestiere Burgu;

– Mabel Riolfo, 49 anni, avvocato libero professionista patrocinante in Cassazione, consigliere presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia e Presidente Comitato Pari Opportunità;

– Andrea Spinosi, 50 anni, agrotecnico, già assessore comunale con delega ambiente, agricoltura e frazioni;

– Domenica Zagari, 35 anni, parrucchiera titolare.