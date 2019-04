Ventimiglia, tutela degli animali e parcheggi: se ne parla in consiglio comunale

Ventimiglia. Si riunirà martedì 9 aprile alle 19,30, presso la sala consiliare, il consiglio comunale della città di confine. Sedici i punti all’ordine del giorno. Di seguito l’elenco:

– Lettura e approvazione dei verbali del 28 marzo 2019;

– Comunicazioni del sindaco;

– ‘Question time’: mozioni, interpellanze e interrogazioni;

– Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs 267/2000 per sentenze esecutive;

– Approvazione rendiconto della gestione anno 2018 – Art. 227 D.Lgs 267/2000;

– Bilancio di previsione 2019/2021 – Variazione n.3 per applicazione delle quote destinate del risultato di amministrazione;

– Modifiche dello Statuto Comunale. Approvazione nuovo testo

– Approvazione del nuovo regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali

– Regolamento per l’assegnazione degli alloggi denominati ‘case parcheggio’ di proprietà comunale siti in via Montale n° 2

– Dismissione sentiero pedonale comunale inutilizzato da anni e in parte scomparso per accedere alle frazioni San Lorenzo e Castel D’Appio, da permutarsi con il nuovo percorso alternativo carrabile realizzato sui terreni di proprietà dei signori Muscatello/Morabito

– Promozione dell’accordo di programma per il progetto di iniziativa privata denominato ‘Waterfront Marina S. Giuseppe’. Certificazione dell’interesse pubblico dell’iniziativa

– Realizzazione e gestione di parcheggio a uso pubblico a rotazione e acquisizione aree da destinare a parcheggi nell’ambito del progetto privato di realizzazione di un parcheggio interrato e soprastante parcheggio a rotazione a gestione privata convenzionata – via Tacito, proponente ‘Le Logge Snc’ – approvazione convenzione urbanistica e di gestione del servizio pubblico

– Acquisizione disponibilità di aree da destinare a parcheggio pubblico in conto standard urbanistici obbligatori, nell’ambito del progetto privato di demolizione e ricostruzione del fabbricato ‘Deposito RT’ corso Francia – proponente Riviera Trasporti S.p.a – Approvazione convenzione urbanistica

– Permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di capannone industriale artigianale. Approvazione bozza di convenzione relativa alla cessione aree a computo degli oneri di urbanizzazione

– Piano comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Integrazione

– Insediamento attività commerciali – salvaguardia delle aree del territorio aventi un valore storico e una vocazione urbanistica meritevole di tutela. Indirizzi operativi in materia di commercio al dettaglio in sede fissa