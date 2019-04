Ventimiglia, tubo dell’acqua esplode in corso Genova

Ventimiglia. Un tubo dell’acquedotto è esploso la scorsa notte in corso Genova, allagando parte del manto stradale. Sul posto sono accorsi i tecnici dell’Aiga, la partecipata comunale che gestisce il servizio idrico cittadino, che stanno tentando di riparare il danno.

Per diverse ore, fin quando il problema non è stato risolto, molti abitanti sono rimasti senz’acqua.

Problemi anche sulla circolazione veicolare: a causa della rottura della tubazione è stato istituito un senso unico alternato di circolazione per consentire agli operai di lavorare in sicurezza. Le maggiori criticità si concentrano nei pressi di largo Torino e sull’Aurelia, al semaforo centrale (incrocio corso Genova – via Chiappori). A dirigere il traffico, presenti agenti della polizia locale.

[Foto Facebook]