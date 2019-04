Ventimiglia, slittata la chiusura della Galleria del Poggio

Ventimiglia. La ditta appaltatrice e l’Anas comunicano che la chiusura della galleria del Poggio è slittata al 24 aprile.

Dal 25 aprile al 5 maggio sarà aperta a senso unico di marcia direzione Francia. Dal 6 maggio al 22 maggio chiusura totale, dal 23 maggio al 26 maggio compreso ( Gran Premio di Monaco ) sarà aperta a senso unico di marcia direzione Francia, e dal 27 maggio a termine lavori chiusura totale. Durante tale periodo tutto il traffico verrà convogliato su ex SS1 via Biancheri/Verdi/Toscanini.

Il rifacimento della segnaletica orizzontale della rotatoria di Largo Torino nulla, invece, ha variato rispetto alla situazione precedente che è rimasta invariata dal 2006 a seguito emissione di decreto ministeriale del 19.04.2006 avente ad oggetto Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali. Si evidenza che il comportamento dei veicoli in entrata in qualsiasi rotatoria prevede sempre la precedenza ai veicoli in rotatoria provenienti da sinistra.

Inoltre la creazione di corsie non è specificatamente ammessa dal decreto citato a causa della composizione della rotatoria di largo Torino che ha solamente rami afferenti di entrata ad un’unica corsia.