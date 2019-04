Ventimiglia, scontro tra moto e scooter in via Cavour. Polizia locale in cerca dello scooterista ‘pirata’

Ventimiglia. Un uomo di 49 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto intorno alle 8 all’altezza del civico 24 di Cavour. Stando a quanto ricostruito sembra che l’uomo, che viaggiava in sella a una moto, sia stato urtato da una persona alla guida di uno scooter, che si è allontanata subito dopo l’incidente. A seguito dell’urto, il motociclista è finito contro una vettura per poi cadere a terra.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale. Indagini sono in corso per risalire, attraverso le immagini di videosorveglianza, alla targa dello scooter che ha causato l’incidente e individuarne il proprietario. I vigili devono capire se il conducente è scappato intenzionalmente o se non si è accorto di quanto accaduto e si è semplicemente allontanato.

Il motociclista, soccorso dal personale sanitario del 118 e da un equipaggio della Croce Verde Intemelia, ha riportato ferite per circa 40 giorni di prognosi. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo in codice giallo di media gravità. Non è in pericolo di vita.