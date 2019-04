Ventimiglia, rifacimento asfalti: via Cavour a senso unico

Ventimiglia. Via Cavour resta momentaneamente a senso unico (in direzione ponente – levante) per il rifacimento del manto stradale.

Nella giornata di martedì, anche a seguito dell’esplosione di una tubatura dell’acqua che ha obbligato la polizia locale a istituire il senso unico di marcia, si sono formate code e rallentamenti.

La speranza è che i lavori finiscano entro venerdì, giorno del mercato settimanale.