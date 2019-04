Ventimiglia, rientro in coda per i francesi: rallentamenti sull’A10 verso Mentone

Ventimiglia. Code in direzione Francia sull’A10, tra il casello autostradale di Bordighera e quello della città di confine.

Il lunedì di Pasquetta volge al termine e i tanti francesi che, nonostante le condizioni meteo non fossero delle migliori, hanno scelto di trascorrere in Italia un giorno di festa stanno rincasando.

E’ consigliato attendere qualche ora per recarsi in Francia passando dall’autostrada.