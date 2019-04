Ventimiglia, Riccardo Ramella candidato per la Lega che appoggia Scullino

Ventimiglia. Riccardo Ramella, tecnico del colore 42enne, è candidato consigliere nella lista della Lega che appoggia la candidatura a sindaco di Ventimiglia di Gaetano Scullino.

«Ebbene sì, dopo alcune e attente riflessioni, ho deciso di iniziare una nuova, impegnativa ma allo stesso tempo elettrizzante sfida, candidandomi a consigliere comunale nella lista della Lega, a sostegno di Gaetano Scullino sindaco di Ventimiglia – annuncia Ramella -. Sono convinto che far politica per la propria città sia un dovere di tutti, e che sia il modo più efficace per sentirsi parte attiva della stessa, quindi ho deciso di dedicare il mio tempo libero e le mie risorse per il miglioramento della mia Ventimiglia. Il 26 maggio vota Lega e scrivi Ramella».