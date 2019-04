Ventimiglia. E’ stato pubblicato su Facebook il certificato penale del casellario giudiziale del candidato sindaco del centrodestra unito Gaetano Scullino che dimostra l’assenza di precedenti penali dell’ex sindaco di Ventimiglia, in corsa alla amministrative comunali di maggio.

Una risposta sui social, quella dei sostenitori di ‘Tano’, a un avversario politico che per primo aveva pubblicato il suo casellario per dimostrare di essere ‘pulito’. «Come previsto dalla legge anticorruzione n. 3 del 9 gennaio 2019, ritengo opportuno pubblicare all’inizio di un’importante tornata elettorale, per trasparenza, il Certificato elettorale del Casellario Giudiziale», aveva scritto infatti, allegando la foto del documento, il sindaco uscente e candidato del Pd Enrico Ioculano.

Oggi la risposta del centrodestra: «Dedicato a chi si è divertito a giocare su questa cosa! Anche noi siamo ragazzi puliti e la competizione elettorale non deve incattivire».