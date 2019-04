Ventimiglia. Un bel pomeriggio musicale è stato vissuto da numerosi concittadini convenuti nel salone del chiosco di Sant’Agostino il 25 aprile per ascoltare il duo “De Monti” giovani piemontesi di Demonte (Cn), al violino Marianna Brondelli e al pianoforte Lorenzo Romano.

Sono stati applauditi per l’esecuzione dei brani di Veracini, Sivori, Beethoven, Liszt, Lavland, Massenet, Paganini e

dulcis in fundo la “ciarda” di Monti. Ha presentato il programma Claudio Morano, in rappresentanza dell’ANPI ventimigliese.

(foto E.Raneri).