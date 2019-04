Ventimiglia. La polizia locale ha smantellato due accampamenti di fortuna. Il primo si trovava sulla spiaggia, all’altezza di via Dante, dove era stato notato da alcuni residenti che hanno allertato i vigili. Quando gli agenti si sono recati in spiaggia hanno trovato una sorta di ammasso di ‘stanze’ formate da tende pieno di oggetti e spazzatura, ricoperto da teli e cartoni contro il freddo e protetto da ombrelloni da sole. Al suo interno non c’era nessuno. Sul posto è intervenuta la Docks Lanterna che ha ripulito la spiaggia.

Sono stati invece colti in flagrante due giovani romeni, non meglio identificati, che stavano montando una tenda-gazebo sul greto del fiume Roja, all’altezza di via Martiri della Libertà. Sorpresi dagli agenti mentre allestivano la tenda, dopo aver appoggiato sul suolo numerosi cartoni, i due si sono giustificati dicendo di essere stati licenziati, senza aver ricevuto la paga, al termine di un non meglio specificato lavoro e, senza soldi, non sapevano dove andare a dormire. Hanno così pensato di campeggiare sulle sponde del fiume. I due sono stati sanzionati e poi costretti a smontare il gazebo, che hanno detto di aver trovato per strada.