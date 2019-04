Ventimiglia, Parodi: «A Monaco arriva l’apertura delle attività commerciali nei festivi su base volontaria»

Ventimiglia. Le dichiarazioni Roberto Parodi, membro della consulta regionale lavoratori frontalieri:

«Mentre in Italia si parla di chiudere le attività commerciali la domenica. Montecarlo avvia la legge 241. Apertura su base volontaria dei negozi nei festivi . La legge 241 approvata dal Conseil National de Monaco prevede la possibile di apertura, delle attività commerciali, anche nei festivi tutelando comunque i dipendenti, tra cui molti frontalieri italiani.

Stephanie Valeri, ex ministro del lavoro e sanità, presidente del Conseil National de Monaco rimane sempre attento alla tutela e i diritti dei lavoratori. Parità di tutela anche per i nostri frontalieri come sempre mi ha garantito il presidente Valeri.

La legge prevede che il lavoratore può scegliere su base volontaria se lavorare o no. Il datore in caso di rifiuto non può licenziarlo e se accetta dovrà retribuirlo il doppio. Questo permetterà ai nostri frontalieri, del settore, la possibilità di aumentare notevolmente i loro stipendi, certo con uno sforzo lavorativo maggiore, ma avranno la possibilità di continuare con il riposo festivo su scelta propria senza icombere in rischi di sanzioni. La legge è a prima firma Corine Bertani charge du commerce».